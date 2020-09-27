Tarihi Safranbolu evine "Koruma Duyarlılığı Özel Ödülü" verildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında, tarihi Safranbolu evi "Koruma Duyarlılığı Özel Ödülü"ne değer bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen tarihi ilçenin Eski Çarşı mevkisinde yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen emekli tümgeneral Zafer Çamlıca'ya ait Sucu Ali Çamlıca Evi'ne "Koruma Duyarlılığı" özel ödülü verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, törende yaptığı konuşmada, 25 Temmuz'da eve yakın bir konakta çıkan yangının büyümemesine katkı veren ev halkına teşekkür etti.

Festivalin üçüncü ve son günü olduğunu belirten Köse, "Normalde festival kapsamında en iyi restore edilen ve en iyi korunan eve plaket çakıyorduk. Bu sene 25 Temmuz'da yaşadığımız bu üzücü olay bize bu ev için de plaket çakma ihtiyacını hissettirdi. Plaketi, bu evlerde yaşayanları ve bu evleri korumak için çaba sarf edenleri onurlandırmak için veriyoruz." dedi.

Ev sahibi Çamlıca da evin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Safranbolu evleri için en büyük tehlikenin yangın olduğuna işaret eden Çamlıca, "Evlerin yanarak kaybolmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Yangının çıktığı gece 'Yanıyoruz.' diye bağırdım. Babam, 1966 yılında bahçeye havuz yaptırmıştı. Babam, 'Gün gelir bu havuz hem evi hem de mahalleyi kurtarır.' derdi. 54 yıl sonra bu gerçek oldu. Dalgıç pompayla ilk önce samanlığı söndürdük. Yanan evle aramızda 3 çam ağacı var. Çamlardan biri tutuşsaydı bizim ev de yanardı. Ev itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çamlıca, Başkan Köse'ye Atatürk tablosu ve midye kabuğundan yapılmış Safran çiçeği maketi takdim etti.

Daha sonra Köse ve ev halkı tarafından "Koruma Duyarlılığı Özel Ödülü" plaketi evin giriş kapısına çakılarak, ev gezildi.