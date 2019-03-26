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Tarihi okuldaki yangında 'sabotaj' şüphesi

Çal Belediye Başkanı Akcan, tarihi okulda çıkan yangınla ilgili, "Sabotaj şüphesi var. Eğer böyle bir durum varsa yetkili merciler mutlaka hesabını soracaktır." dedi.

26 Mart 2019 Salı 07:05
Tarihi okuldaki yangında 'sabotaj' şüphesi

Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Çal Cumhuriyet Başsavcılığı, dün meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, binada restorasyon çalışması yapan firma çalışanlarının yanan okulda gecelediği, dün yangından 4 saat önce buradan ayrıldıkları, olayla ilgili ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Okulda inceleme yapan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yetkililerden bilgi aldı.

Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda binlerce insanın anısı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin emaneti ve temsilcisi, tarihi okulumuz maalesef yandı. Çok üzgünüz. Sabotaj şüphesi var. Eğer böyle bir durum varsa yetkili merciler mutlaka hesabını soracaktır. Devletin yetkili mercileri ile görüşüp, yanan okulumuzun aslına uygun yeniden inşa edilmesi için çabalayacağız." diye konuştu.

İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi binayı alevler sararken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmişti.

Çal'da 1924 yılında yapımına başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim öğretime açılan Çal Gazi Paşa İlk Mektebi'nin sekiz derslik ile üç idare odası bulunuyor.

Projesini Mimar Kemalettin Bey'in çizdiği iki katlı okul, neoklasik tarzda inşa edilmişti. Bina 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasından sonra Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanılıyordu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:34
  1. Denizli
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