  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarihi mozaikleri jandarmaya 5 milyon dolara satmaya çalışan 8 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:09:46 -
Tarihi mozaikleri jandarmaya 5 milyon dolara satmaya çalışan 8 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Roma dönemine ait mozaikleri jandarma ekiplerine 5 milyon dolara satmaya çalışan 8 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. (56), Z.K. (49), E.A. (41), S.U. (43), Ö.U. (52) ve S.Z'nin (48) izinsiz kazıda buldukları tarihi mozaiği satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gördes Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen Gördes ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak şüphelilerle irtibata geçti.

Alıcı gibi davranan jandarma ekipleriyle 5 milyon dolara anlaşan şüpheliler, S.Z. (19) ve M.Z'yi (19) mozaikleri göstermeleri için bölgeye gönderdi.

Zanlılar, alanı kazmaya başladığında jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

S.Z. ve M.Z'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan diğer 6 şüpheli de Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlıların satmaya çalıştığı yer mozaiklerinin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı