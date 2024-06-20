Tarihî mekânlar doldu taştı

Kültür turizminde son yılların önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır, Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Medeniyetler Kenti” olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla Kurban Bayramı’nda da yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.

Kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanları bayramda çok sayıda kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı tatilinde rotayı Diyarbakır’a çeviren ziyaretçiler, öğlen saatlerinden itibaren tarihi mekanları gezerek yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

“Burası sıcağa rağmen bir cazibe merkezi”

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, yaptıkları tanıtım çalışmaları sayesinde Mezopotamya’nın ön plana çıktığını, bu kapsamda Diyarbakır’a da yoğun talep olduğunu söyledi.

Bayramda tatil planı yapan yerli ve yabancı turistlerin sıcak havaya rağmen Diyarbakır’ı tercih ettiğini belirten Baturay, şöyle devam etti: “Yerli ve yabancı turistler Mezopotamya’yı görmek istiyor. Mezopotamya dediğimiz zaman Diyarbakır onun göbeğinde yer alıyor. Tur otobüsleri, kafilelerini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bölge illerden gelen misafirleri de eklediğimiz zaman beklentilerin üstünde bir sezon geçiriyoruz bayram dönemi için. Diyarbakır gündüz sıcak olduğu için saat 17.00’den sonra serin hava başlıyor. Misafirler bunu bildiği için bölgeyi tercih etmeye devam ediyor. Burası sıcağa rağmen bir cazibe merkezi.”

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