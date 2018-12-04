THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tarihi kulübün teknik direktöründen yürek burkan açıklama: 15 güne kadar dağılacağız

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, kulüp olarak çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Sağ olsunlar yanımızdakiler her hafta bizleri yalnız bırakıyor. Biz sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte de dağılacağız, 15 güne kadar" ifadelerini kullandı.

04 Aralık 2018 Salı 20:01
Tarihi kulübün teknik direktöründen yürek burkan açıklama: 15 güne kadar dağılacağız

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Darıca Gençlerbirliği olarak her takıma saygı duyduklarının altını çizen Derelioğlu, Antalyaspor’u da ne gözlerinde büyüttüklerini ne de küçülttüklerini söyledi. Maçta her pozisyonun içinde aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Oktay Derelioğlu, “Maç 2-2 bitti. İki ayaklı karşılaşma. Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum. Biz Darıca Gençlerbirliği olarak çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi bir Allah bir biz biliyoruz. Bir uçakla, bir otobüsle gideceğimiz söylendi. Sağ olsunlar yanımızdakiler her hafta bizleri yalnız bırakıyor. Biz sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte de dağılacağız, 15 güne kadar. Darıca ve Kocaeli şehrine seslenmek istiyorum, takıma sahip çıkın iyi bir ekip ve takım var. Takımınıza sahip çıkın, bu takım yakın gelecekte olmayacak” dedi.

'Biz kendi işimize bakıyoruz, biz emekçiyiz'

Maçın başında bir dakika boyunca kendi aralarında top çevirmesi sorulan Derelioğlu, “O tepkiydi, bunu daha önce lig maçlarında da yaptık. Sadece Darıca Gençlerbirliği’nde değil ülkemizde genel anlamda büyük kulüplerimizde de var. Biz kendi işimize bakıyoruz, biz emekçiyiz. Bu takımın geleceği parlak ama ışıklar biranda kararabilir” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:01
  1. Kocaeli
  2. Antalya
  3. Darıca Gençlerbirliği
  4. Oktay Derelioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile telefonda görüştü
    1. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel..
    2. Kemoterapi sürecini kolaylaştıran..
    3. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden..
    4. Kahvaltı gerçekten en önemli öğün mü?
    5. Anne sütünün bebeğe olumlu etkileri
    6. Di Maria: Messi duvara kafa attı
    7. Küf sağlığımıza zarar veriyor
    8. Hamilelikte sivilcelenmenin nedeni
    9. Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk..
    10. Barcelona'da deprem! 6 ay sahalardan..
    11. Irak meclisindeki "kaos" kabinenin..
    12. Hangi besinlerde D vitamini var?
    13. Maçın ardından
    14. Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran babanın..
    15. Stoltenberg'ten Rusya açıklaması: Azak..
    16. "INF Anlaşması'nı korumak artık..
    17. Dolar ve euro hareketlendi! İşte son..
    18. İzmir'de trafik kazası: 2 polis yaralı
    19. ABD Rusya'ya 60 gün süre verdi!
    20. Hamileliğinizi sevmeniz için..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz