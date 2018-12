Tarihi kulübün teknik direktöründen yürek burkan açıklama: 15 güne kadar dağılacağız

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Darıca Gençlerbirliği olarak her takıma saygı duyduklarının altını çizen Derelioğlu, Antalyaspor’u da ne gözlerinde büyüttüklerini ne de küçülttüklerini söyledi. Maçta her pozisyonun içinde aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Oktay Derelioğlu, “Maç 2-2 bitti. İki ayaklı karşılaşma. Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum. Biz Darıca Gençlerbirliği olarak çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi bir Allah bir biz biliyoruz. Bir uçakla, bir otobüsle gideceğimiz söylendi. Sağ olsunlar yanımızdakiler her hafta bizleri yalnız bırakıyor. Biz sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte de dağılacağız, 15 güne kadar. Darıca ve Kocaeli şehrine seslenmek istiyorum, takıma sahip çıkın iyi bir ekip ve takım var. Takımınıza sahip çıkın, bu takım yakın gelecekte olmayacak” dedi.

'Biz kendi işimize bakıyoruz, biz emekçiyiz'

Maçın başında bir dakika boyunca kendi aralarında top çevirmesi sorulan Derelioğlu, “O tepkiydi, bunu daha önce lig maçlarında da yaptık. Sadece Darıca Gençlerbirliği’nde değil ülkemizde genel anlamda büyük kulüplerimizde de var. Biz kendi işimize bakıyoruz, biz emekçiyiz. Bu takımın geleceği parlak ama ışıklar biranda kararabilir” açıklamasını yaptı.