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Gündem Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız
Gündem

Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesi komşu ülke İran'da gündem oldu. Tarihi keşifin Türkiye'nin İran'a olan enerji bağımlılığını azaltacağını ve bu durumun ambargolarla boğuşan İran'a ciddi manada zarar vereceğini belirten İran medyası, Ankara yönetimi ile yeni anlaşmalar için müzakerelerde bulunulması gerektiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:32:00 -
Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfi dünya gündemine damga vurdu. İran medyası ise bu gelişmeyi endişeyle karşıladı. Türkiye'nin Karadeniz’de bulduğu doğal gazı kullanmaya başlaması ile İran’ın en önemli gaz müşterilerinden biri olan Türkiye’nin artık kendi kendine yeteceğini belirtti.

Türkiye'nin İran'a olan bağımlılığının da azalacağını aktaran İran medyası bu durumun İran'a yakın gelecekte ciddi manada zarar vereceğini bildirdi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Türkiye’nin doğal gaz keşfiyle ilgili yaptığı haberde, bu keşfin gaz piyasasındaki denklemleri değiştireceğini ve İran’ın aleyhine bir gelişme olduğunu yazdı.

Türkiye'nin ilk kez "gaz" oyuncusu olarak dünya piyasasında yerini alacağı belirtilen haberde "Türkiye’nin Karadeniz'de büyük bir gaz sahası bulması, gaz piyasasındaki denklemlerini değiştirebilir. Şüphesiz İran yakın gelecekte bundan etkilenip, zarar görecektir. Bu keşifle, bir taraftan Türkiye’nin İran gazına bağımlılığı ve İran’dan ithalatı azalırken diğer yandan Türkiye ilk kez bir gaz oyuncusu olarak dünya piyasada yerini almış olacak" ifadelerine yer verildi.

İran haber ajansı ayrıca İran-Türkiye arasındaki mevcut doğalgaz anlaşmasının 2026 yılında sona ereceğine dikkat çekerek, İran’ın Türkiye pazarındaki payını koruması için 2026 yılını beklemeden Ankara ile yeni anlaşmalar için müzakerelerde bulunması gerektiğini aktardı.

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Yorumlar

vadandaş arif

ortadoğunun şeytanı iran
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