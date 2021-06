Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

EURO 2020 B grubunda Danimarka ile Finlandiya'yı karşı karşıya getiren mücadelede üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın yıldızı Eriksen, saha içinde fenalaşarak birden yerde kaldı. Uzun süre kalp masajı yapılan deneyimli oyuncu sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

UEFA, bu şoke eden olayın ardından karşılaşmanın askıya alındığını duyurdu. Tüm dünyanın gözü Eriksen'den gelecek iyi habere çevrilmişken, önce UEFA daha sonra da Danimarka Futbol Federasyonu mutlu haberi verdi.

Yıldız futbolcunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu ifade edildi. Eriksen'den gelen iyi haberden sonra ise mücadeleyle ilgili karar da verildi.

Maç kaldığı yerden devam etti

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan Danimarka-Finlandiya maçı, TSİ 21.30'da kaldığı yerden yeniden başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşmanın, iki takım oyuncularının da isteği üzerine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Açıklamada, Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşması talebinde bulunuldu ve her iki takıma örnek davranışları için teşekkür edildi.

DANİMARKA 0-1 FİNLANDİYA

Finlandiya, Danimarka karşısında 60. dakikada Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Finlandiyalı futbolcular golden sonra sevinmedi.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Finlandiya'nın ilk golü Pohjanpalo'dan geldi. Bu gol Finlandiya'nın büyük turnuvalardaki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Danimarka, 73. dakikada penaltı kazandı. Pierre-Emile Höjbjerg, Danimarka adına penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Lukas Hradecky topu kurtardı.

Maç Finlandiya'nın üstünlüğüyle sona erdi.