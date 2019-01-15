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Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Levent Gök'ün ismini söylerken tarihi bir gafa imza attı.

15 Ocak 2019 Salı 15:05

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantıya CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı. Siyasilerin eşleri de toplantı da yer aldı.

Ancak CHP Ankara milletvekili Meclis Başkanvekili Levent Gök, toplantıya mazaret bildirerek katılmadı. Kılıçdaroğlu da kürsüye çıktığında bunu dile getirmek isterken, bir gafın altına imza attı. Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda bir eksiğimiz var, sayın Levent g.t" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:05
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gök gafı
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. ankara
  5. levent gök
  6. chp

YORUM YAZ

  • receprecep27 dk önce
    uzun zamandır arkadaşlar ne olduğunu biliyor
  • Halit Halit 28 dk önce
    Tam isabet yakışır tebrikler işde chpkk bu
  • Kamalettin KAMUSKamalettin KAMUS29 dk önce
    g.. eksik...:)))))))))))))))))))))))))) bu ke malın gafları neşe kaynağımız cem yılmazı geçti
  • gencogenco37 dk önce
    tam isabet.......... hahahahahah
  • Yusuf Yusuf 42 dk önce
    Adam ozurde dilemiyor. Nasilsa milletin gozunde gili surcen adam olarak biliniyor. En sevdigim mualefet lideri.
  • ozer kayaozer kaya52 dk önce
    o gök demiş ancak siz ... anlamışsınız.lafı nerenizle dinlediyseniz.
  • OsmanlıOsmanlı53 dk önce
    ...kemal yaptı yine yapacağını...
  • AMİN AMİN 54 dk önce
    ALLAHCC BUNU CHP ELİLERİN BAŞINDAN ALMASIN TAM CHPLİLERE LAYIK
  • AMİN AMİN AMİN AMİN 56 dk önce
    ALLAH CC BU CHPLİLERİN BAŞINDAN ALMASIN HAKKIM KADARINLAN AMİN
  • Haydar agaHaydar aga57 dk önce
    Doğru ve yerinde söylemiş. Kemal bey gaf değil, bilerek söylemiş.
  • OsmanlıOsmanlı58 dk önce
    levent ...duymasın bay kemal alayınız  olmuş anlaşıldı puuuuhhhhhaapauaıa
  • Piyade Piyade 59 dk önce
    Acaba gaf mı yaptı yoksa içindekini mi söyledi
  • alpagualpagu59 dk önce
    gülmekten kırıldım ya.....:))))))))))))))))
  • AliçoAliço1 sa önce
    Ha bire yalan söyleyince olacağı bu :-))
  • SadeddinSadeddin1 sa önce
    Gaf değil , adamın aklından geçen gerçek'i söyledi
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Tebrikler söyleten söyletir

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