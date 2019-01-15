Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantıya CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı. Siyasilerin eşleri de toplantı da yer aldı.

Ancak CHP Ankara milletvekili Meclis Başkanvekili Levent Gök, toplantıya mazaret bildirerek katılmadı. Kılıçdaroğlu da kürsüye çıktığında bunu dile getirmek isterken, bir gafın altına imza attı. Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda bir eksiğimiz var, sayın Levent g.t" ifadesini kullandı.