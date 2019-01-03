Tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Arnavutköy'de kaçık kaza yapan kaçakçılar için operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçıların ikamet ettikleri evde yapılan aramalar sonucu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Elbise dolabından aslan figürü, bahçeden sütun başı çıkan binada yapılan araştırmalar sonucu bir de geniş bir çukura rastlandı. İşte detaylar...

Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kaza yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan kaçak kazı çalışmalarını takibe alan ekipler, teknik ve fiziki tamamladıktan sonra Arnavutköy'de bulunan iki farklı adrese operasyon için düğmeye bastı. 32 YU 731 plakalı aracı kullanan (S.K)sokak üzerinde belirlenen adrese geldiği sırada ekipler harekete geçti.

Elbise dolabından 'aslan figürü' heykeli çıktı

Ekiplerin takip ettiği S.K’nın adres üzerindeki apartmanının giriş katta bulunan daireye girdiği sırada ekipler operasyon başlattı. Evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabında aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Şüphe üzerine polis ekipleri apartmanın diğer dairelerinde de aramalarını sürdürdü.

Bina’da yakalanan ve başka bir şüpheli olan K.Y’nin belirtmesi üzerine hem evin bahçesinde hem de üst sokakta yapılan aramalar genişletildi.