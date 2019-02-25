Tarihi derbide kazanan yok! 6 gol, 1 penaltı... Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki dev derbi büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı derbide, Fenerbahçe geriden gelerek skoru 3-3'e getirdi ve mücadelenin sonucunu belirledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül ve 18 (p) ile 45. dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin gollerini 55. dakikada Miha Zajc, 61. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 40 puanla 3. sırada kalırken Fenerbahçe 25 puanla 14. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.