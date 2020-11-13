Tarihi caminin ihtişamı restorasyon çalışmasıyla korunacak

ANTALYA (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'nın Akseki ilçesindeki restorasyon çalışmalarına başlanan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olan Akseki, yüzlerce yıllık tarihi yapılarını bugünlere kadar getiren nadir Anadolu yerleşimlerinden birisi olarak dikkati çekiyor.

Her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği "düğmeli evlerle" tanınan Akseki, tarihi ve turistik yapılarıyla da ön plana çıkıyor. İlçedeki yıllara meydan okuyan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi de tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesiyle orijinalliğini yitirmeden bugüne kadar ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Tarihi ve turistik açıdan önemli olan camide, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı. Asırlık caminin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

- "Mimarisi ve hikayesiyle de dikkati çekiyor"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarihi yapının Anadolu'da Ürgüp Damsa Köyü Taşkın Paşa Camisi ile başlayan ahşap mihrap geleneğinin 19. yüzyıldaki önemli bir temsilcisi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Restorasyon uygulamasından önce camide askılama yapılarak ahşap çatının söküldüğünü ve cemaat bölümü duvarlarının söküldüğünü anlatan Özkan, avlu içerisindeki beton zeminlerin kaldırıldığını bildirdi.

Caminin restorasyon projelerinin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek onaylandığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Caminin restorasyon çalışmalarının 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor. Sarıhacılar Camisi bizim için büyük bir öneme sahip. Asırlık caminin duvarlarında, Sultan Mehmed Reşad'ın 1917'de bizzat ismini yazdırarak hediye ettiği sancağın yanı sıra Kabe örtüsünün bir parçası ile önemli kişilerin armağan ettiği eşsiz seccadeler ilgi görüyor. Her sene bu camimizi ve düğmeli evlerimizi görmek için ilçemize yerli ve yabancı turist akını oluyor. Camimiz tarihe tanıklık etmiş ve 600 yıllık bir geçmişe sahip. Mimarisi ve hikayesiyle her dönem ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Caminin kalem işleri ve ahşap işçiliği dikkati çekiyor. Cami, dikdörtgen planlı, düğmeli duvar tekniği ile örülmüş duvarlara sahip. Minare üzerinde 1907-1908 yıllarında yapıldığı yazan camide kitabe, minarenin camiden daha sonra yapılmış olduğunu kanıtlıyor."



