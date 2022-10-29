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Aktüel Tarihi bina alev alev yandı
Aktüel

Tarihi bina alev alev yandı

Konya’da 2 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 00:47:00 -
Tarihi bina alev alev yandı

Konya’da 2 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Sokak’ta bulunan 2 katlı tarihi binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı binada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın sırasında patlama sesi duyduğunu belirten Ahmet Saygı, “Evde otururken camların patlamasını duyduk. Buraya geldiğimizde alevler büyüktü sonra itfaiye geldi ve müdahale etti. Mahallemizin tarihi binasıydı. 5-6 yıl önce restore edilmişti şimdi de yandı” dedi.

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