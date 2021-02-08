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Yaşam Tarih verildi! İstanbul'a yeniden kar geliyor
Yaşam

Tarih verildi! İstanbul'a yeniden kar geliyor

Cuma gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşmesi beklenirken, İstanbul'da 16 Şubat'a kadar kar yağışı beklendiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 13:55:00 -
Tarih verildi! İstanbul'a yeniden kar geliyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

10 gün boyunca etkili olması bekleniyor

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Türkiye genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

"Asıl kış şimdi başlıyor"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

"İstanbul'a Şubat'ın 16'sına kar yağışı tahmin ediliyor"

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görülebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

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