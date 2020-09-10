Tarih ve yer belli oldu! Geleneksel Tiyatro'nun kavuğu Şevket Çoruh'a verilecek
Geleneksel Tiyatro'nun kavuğu Şevket Çoruh'a törenle verilecek. 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde yapılacak Kavuk devir teslim töreninde, ‘Bir baba hamlet’ özel gösterimi de yapılacak.
Geleneksel Tiyatro’nun simgesi olan kavuk, yeni sahibini buldu. Kavuğun son sahibi olan oyuncu Rasim Öztekin, kavuğu oyuncu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde Geleneksel Tiyatro’suna ilişkin tören düzenlenecek. Kavuk törende yeni sahibi Şevket Çoruh’a teslim edilecek.
Simge haline gelen kavuğu Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Tiyatro’nun ve tuluat sanatının ustaları taşımıştı.
Kavuğu Ferhan Şensoy’dan alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirtti. Bu yüzden kavuğu yeni sahibine iletmek istediğini açıkladı.
Öztekin, ‘Baba Sahne’yi’ kuran, tiyatroya devam eden Şevket Çoruh’ teşekkür etti.
Şevket Çoruh da açıklamalarda bulunarak, koronavirüs sebebiyle tiyatronun zora girdiğini belirtti. Çoruh kavuğa ilişkin, ‘ustalarım ve tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum’ şeklinde konuştu.
20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde yapılacak Kavuk devir teslim töreninde, ‘Bir baba hamlet’ özel gösterimi de olacak.