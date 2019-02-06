0553 313 94 23

Tarih Şeridi'ne bir yılda 1 milyon 50 bin ziyaretçi

Bilecik'te Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu bölgede 2016'da faaliyete geçirilen Tarih Şeridi, geçen sene 1 milyon 50 bin kişiyi ağırlayarak iki yılda ziyaretçi sayısını 800 bin kişi artırdı - Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 135 metrelik Tarih Şeridi'ne gelenler, yaklaşık bir saat süren geziye katılıyor- Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can:- "Şu anda da turizm şirketleriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu sayının bu yıl 1 milyon 500 binler civarına çıkacağına eminim"

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:12
Tarih Şeridi'ne bir yılda 1 milyon 50 bin ziyaretçi

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Osman Gazi'nin kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu alanın bahçesinde kurulu Tarih Şeridi'ni geçen yıl 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti.

Bilecik Belediyesince 2016 yılında yaptırılan, Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 135 metrelik Tarih Şeridi'ne gelenler, yaklaşık bir saat süren gezide ecdat mirasını eksiksiz öğreniyor.

Şeyh Edebali Türbesi'nde dua ettikten sonra "Osmanlı padişahlarının, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu yer" olarak nitelendirilen Tarih Şeridi'nde kısa bir gezintiye çıkan ziyaretçiler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık anlatımla Osmanlı Devleti'nin dünyaya nasıl hükmettiğine tanık oluyor.

- İki yılda ziyaretçi sayısı 800 bin arttı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Tarih Şeridi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Can, 2016 yılında 250 bin, 2017'de 700 bin kişinin ziyarette bulunduğu Tarih Şeridi'nin, geçen sene rekor kırarak 1 milyon 50 bin kişiyi ağırladığını belirtti.

Turizm şirketleriyle görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Can, "Bu sayının bu yıl 1 milyon 500 binler civarına çıkacağına eminim. Misafirlerimizi belediye olarak hem karşılıyoruz, rehberlik hizmeti veriyoruz. Elimizden gelen tüm yardımları yapıyoruz. Ben belediye başkanı olarak yurt içi ve yurt dışındaki tüm misafirlerimizi Tarih Şeridi'ni gezmeye davet ediyorum." dedi.

Özellikle Almanya, Hollanda, Katar, Tunus, Pakistan, Belçika, Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan turistlerin geldiğini anlatan Can, bunun kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

- Manevi atmosfer

Bilecik Belediyesinde görevli Arkeolog Umut Özdemir ise ziyaretçilerin Bilecik'in manevi ikliminde geçmişe yolculuk yaptığını vurguladı.

Bu şehrin, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih'in ayak izlerinin bulunduğu bir coğrafya olduğuna işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Burada 36 padişahımızın üç boyutlu görselleri var. Ayaklı bilgi panolarından bilgi alınabiliyor. Sabit rehberlerimiz var, onlardan da destek alabiliyorlar. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde arabalarını park edip, abdestlerini alıp, tarihi Orhangazi Camisi'nde namazlarını eda ederek müthiş bir manevi ortamına giriyor. Ardından Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesinde de dua edebiliyorlar. Çevre illerindeki vatandaşlarımız akın akın buraya gelmenin duygusu içinde. Bu yıl 1,5 milyon kişiyi bulacağız."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen Menderes Vural, Tarih Şeridi'ni yapanlara teşekkür etti.

Ecdadı tanımaya, izlerini görmeye geldiklerini belirten Vural, "Padişahların hepsinin fotoğrafını çektim. Bizim sülaleye dağıtacağım, soyumuzu tanısınlar diye." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan kızıyla gelen Türkan Özeren de "İlk defa geldim, çok beğendim, çok güzel. Gelme amacımız, eski yaşananları merak ediyorduk. Ecdadımız Osmanlı tarihini hep merak ediyorduk, geldik gezdik." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:12
  1. Bilecik
  2. Şeyh Edebali
  3. tarih şeridi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç uyarısı!
    1. Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç..
    2. Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününü..
    3. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    4. HDP'den Saadet Partisi'nin adayına..
    5. Ataşehir’in 30 yıllık sorunu çözüme..
    6. TkMM'den "2018 Panoraması" raporu
    7. Makedonya'nın NATO'ya katılım..
    8. Lübnan'ı artık Hizbullah mı yönetiyor?
    9. Soylu ülke genelinde eş zamanlı olarak..
    10. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:
    11. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    12. Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu
    13. Albaraka'nın ALNEO hizmetiyle POS..
    14. Değer üreten şehirler
    15. Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı:..
    16. "Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak"
    17. Fatih Terim'in acı günü
    18. Genel ve yerel yöneticilerin dikkat..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. "Dökülme devam ederse AK Parti tek..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!