Tarih otoriteleri soykırımı yalanlıyor

Hakkı Bilir İstanbul

Dünyanın önde gelen tarihçileri, Ermeni soykırımı iddialarının bir safsatadan ibaret olduğunu bilimsel veriler ışığında dile getiriyor. Milletimize iftira bir iddia olmaktan öte gidemeyen sözde soykırım iddialarını tarihsel veriler de çürütüyor. İngiliz Tarihçi Bernard Lewis, Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin, Rus tarihçi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov, ABD’li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, İrlandalı Dr. Patrick Walsh gibi dünyanın önde gelen tarihçileri de Ermeni Soykırımı iddialarının büyük bir safsata olduğunu dile getiriyor.

Lewıs: Türkler soykırım yapmadı

Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı’yı arkadan hançerleyerek Anadolu’da Türk kıyımına girişen Ermeni çetecilerin torunlarının, tarihi ters yüz eden soykırım iddialarına dünyanın önde gelen tarihçileri sert tepki gösteriyor. Uluslararası sempozyumlarda, hakemli dergilerde ve ilmi röportajlarda görüş bildiren yabancı tarihçiler, soykırım iddialarını kesin dille reddediyor. İngilizlerin meşhur tarihçisi Bernard Lewis, 1993 yılında Fransa’da katıldığı bir sempozyumda soykırım iddialarının yalan olduğunu dile getiriyor. Lewis, “Ermeni soykırımı yoktur. 1915’te yaşanan olaylar, 2. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi Soykırımı ile eş değer tutulamaz. Ermeniler 1. Dünya Savaşı sırasında şiddet olaylarına başvurmuştur. O dönemki hükümetin Ermenileri ortadan kaldırmak gibi bir niyeti yoktur” ifadelerini kullanıyor.

Ermeniler iftira atıyor

Sözde soykırım iddialarının en büyük savunucularından olan Fransa’daki tarihçiler ise farklı bir söylem geliştiriyor. Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, 1915 olaylarının bir “soykırım vakası” olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Gauin, ‘Soykırım gerçekleştirildi mi?’ sorusuna, “Milletvekilleri, memurlar ve üst düzey devlet adamları dahil, en az 350 bin, hatta büyük olasılıkla 500 bin Osmanlı Ermenisinin tehcirden muaf tutulması ve zorla tehcir kararının rasyonel bir ulusal güvenlik algısına dayanması hususlarını, soykırım olmadığına delil olarak gösterebilirim” şeklinde cevap veriyor. Rus tarihçi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov da Ermeni iddialarını kesin dille reddediyor. “20. Yüzyılda Uluslararası Ermeni Terörizmi Tarihi” kitabının yazarı Rus tarihçi Kuznetsov, “Ermeniler, tarihi ve yasal belgelerle bu propaganda teriminin geçerliliğini doğrulamanın mümkün olmadığını biliyor” tespitinde bulunuyor.

Arşivleri saklıyorlar

ABD’li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy de Ermenilerin arşivleri sakladığı uyarısında bulunmuştu. McCarthy “Ermeniler, arşivlerine kimsenin bakmasına izin vermiyor, saklıyorlar. Türkler, Osmanlı arşivlerini, askeri arşivlerini açtılar. Türkler, herkese arşivlerini gösteriyor, hatta Ermeniler bile gelip bu arşivlerden faydalanıyor” diyerek Ermeni ikiyüzlülüğüne dikkat çekmişti. İrlandalı Dr. Patrick Walsh de Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına verdiği röportajda, “Ermeni Soykırımı olarak adlandırılan şeyin hukuki veya tarihsel bir temeli yoktur” diyor.