Tarih fukarası Temel, Meral ve Muharrem!

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uğurlu, Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın, "Solcuya aldanma. Denenmiş denenmez." sözlerini hatırlatarak, Temel Karamollaoğlu'nun CHP ve HDP ile iş tutmasını örnek gösterip, "Sanki Erbakan Hoca o günden bugünün Temel'ini görmüş." dedi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Akşener'in 2. Abdulhamid Han'a yönelik haddi aşan sözleri ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Mustafa Kemal ile İsmet İnönü döneminde camilere zarar verilmediği iddiasına da değinen Uğurlu, şu tespitte bulundu:

Temel de Akşener de İnce de birer tarih fukarası.