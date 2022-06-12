Tarih fukarası Temel, Meral ve Muharrem!
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin nasıl birer tarih fukarası olduklarını anlattı.
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Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uğurlu, Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın, "Solcuya aldanma. Denenmiş denenmez." sözlerini hatırlatarak, Temel Karamollaoğlu'nun CHP ve HDP ile iş tutmasını örnek gösterip, "Sanki Erbakan Hoca o günden bugünün Temel'ini görmüş." dedi.
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Akşener'in 2. Abdulhamid Han'a yönelik haddi aşan sözleri ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Mustafa Kemal ile İsmet İnönü döneminde camilere zarar verilmediği iddiasına da değinen Uğurlu, şu tespitte bulundu:
Temel de Akşener de İnce de birer tarih fukarası.