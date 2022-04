Tarih, Diyarbakır annelerini yazacak

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, 952 gündür dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ailelerin, bu eylemle teröre ve destekçilerine dünyanın en önemli büyük ve haklı tepkilerinden birini gösterdiklerini aktaran Kan, ailelerin acılarına ortak olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Buradaki ailelerin yaşadıkları hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir şey. Evlatları gözlerinin önünden annelerin ifadesiyle HDP tarafından PKK'ya götürüldü. Onun için bu anneler burada, bu aileler evlatlarını bekliyor. Evlatlarına kavuşan ailelerimiz var ve evlatlarını hala bekleyen ailelerimiz var. Teröre ve destekçilerine karşı başlatılan bu sivil eylem, insan hakları savunucularının, sivil hak savunucuların örnek alması gereken bir hareket. Bu güzel insanlar, evlerinden uzakta her türlü zorluğa göğüs gererek neredeyse bin gündür bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Evlatlarını bekliyorlar." Bütün ailelerin bir an önce sağ salim evlatlarına kavuşmalarını dileyen Kan, "Onun için devletimiz elinden geleni yapıyor. Biz de Meclis'te elimizden geleni yapmaya, annelerimizin sesi olmaya, Türkiye'de ve dünyada onların sesini haykırmaya devam edeceğiz. İnşallah bu haklı mücadele bir gün tamamlandığında, anne ve babalarımızın her biri evlatlarına kavuştuğunda bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak. Buna da inancımız tam" ifadelerini kullandı. Milletvekili Kan’a teşekkür eden aileler, terör örgütü PKK ile HDP'yi bir kez daha lanetledi.