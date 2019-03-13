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Tarih Dedektifleri yollarda

Hiç gidemedikleri, göremedikleri tarihi mekanları “Tarih Dedektifleri” adıyla “Önce Oku, Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez” projesi ile gezdiler.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:35
Tarih Dedektifleri yollarda

Hiç gidemedikleri, göremedikleri tarihi mekanları “Tarih Dedektifleri” adıyla “Önce Oku, Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez” projesi ile gezdiler.

 

Özel seçilmiş 15 öğrenci Ordu’nun 28 ayrı tarihi mekanını 3 gün boyunca gezip incelediler ve fotoğraf makineleri ile bu anlarını ölümsüzleştirdiler. Ordu’nun Fatsa İlçesinde Atatürk İlkokulu idaresi tarafından “Tarih Dedektifleri” adıyla “Önce Oku, Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez” projesi gerçekleştirdi. Proje için 15 öğrenci seçildi. 15 öğrenci proje koordinatörü öğretmenleri ve proje paydaşı kurum yetkilileri ile 3 gün boyunca Ordu ilinin 28 ayrı tarihi mekanında inceleme yaptılar.

 

3 gün boyunca Arkeolog Kağan Özdemir rehberliğinde gezerek, görerek, yaşayarak bilgi yükleyen öğrenciler finali Boztepe’ye teleferik gezisi ile yaptılar. Öğrenciler teleferik gezisinde söyledikleri türkülerle adeta yorgunluk attılar.

 

Fatsa Atatürk İlkokulu Müdürü Gökhan İslam, “2023 vizyonu kapsamında öğretmenler beraber “Önce Oku Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez” adlı projemizde okulumuzda Tarih Dedektifleri şeklinde adlandırdığımız öğrencilerimizle Ordu ilimizin tarihi yerlerini öğrencilerimize gezdirerek tarih bilincini çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılamayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda etkinliklerimiz ve gezilerimiz oldu. Öncelikle proje ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum akabinde proje ortaklarımız olan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Projemizi Ordu’da paydaşlarımız olan Ordu Valiliğimizin önem projesine atfen gerçekleştirdik aynı zamanda Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Ordu Turizm İl Müdürlüğü, Ordu Üniversitesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle beraber 28 ayrı tarihi noktada öğrencilerimizin bu gezilerden faydalanmasını sağlamış olduk” dedi.

 

Rehber Öğretmen Tuğba Bağcı ise ‘Önce Oku Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez’ projesiyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, “Bu süreçte biz çocuklarımızın gerçekten tarih bilincinin arttığını, merakının arttığını ve birbirleriyle olan grup bilinçlerinin arttığını öz güvenlerinin yükseldiğine şahit olduk. Bu geziler esnasında gerçekten keyifli vakitler geçirdik. Bu gezilerimizde geçirdiğimiz zaman diliminde çocuklarımızla hem yakınlığımız artıyor hem onların hayattaki değişikliklerine şahit oluyoruz bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:35
  1. Ordu
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