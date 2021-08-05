Tarih bu ihaneti affetmeyecek! CHP'li Alban ülkemizi aciz gösterip yurt dışından yardım istedi

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'Help Turkey' etiketinden sonra bir ihanet de CHP Milletvekili Mürsel Alban'dan geldi. CHP'li Alban, AK Parti iktidarını karalayarak ülkemizi aciz gösterip yurt dışından yardım istedi.

'Gelinde yangın nasıl söndürülür görsünler'

Akılalmaz bir ihanete imza atan CHP'li Alban, "Sosyal medya aracılığıyla diğer komşu ülkelere sesleniyorum. Elinizde yangın söndürme uçağı, helikopteri varsa ne olur yardımcı olun. Şu bizim beceriksiz ülke yöneticileri yangın nasıl söndürülüyor görsünler." dedi.

CHP'li Alban, havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, süreci sabote etmeye çalışarak, AK Parti iktidarını şöyle hedef aldı:

"Bir tane yangın söndürme uçağı ve helikopter yok. Burası kaderine terk edilmiş durumda. Siz Orman Bakanı, hala o koltukta niye oturuyorsun merak ediyorum. Muğla'nın, Marmaris'in, Bodrum'un her tarafı yandı. İçimiz, yüreğimiz yanıyor. Siz hala saraylarınızda, makamlarınızda oturuyorsunuz. İstifa edin."