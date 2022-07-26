Tarih belli oldu! O kişilere 6 bin 858 TL ödenecek

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre kesinleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu hesap yapılırken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Yani enflasyon, ilk 6 ayda ek zamla yüzde 7.5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının 34.85 puan üzerinde gerçekleşmişti.

Posta'da yer alan habere göre enflasyon farkı artı ikinci yarı için geçerli olacak yüzde 7’lik sözleşme zammı toplamıyla memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif yüzde 41.69 oranı netleşmişti. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.

Ocak ve temmuz aylarında enflasyon ne çıkarsa söz konusu emeklilerin alacağı zam da o oranda oluyor. Bu yüzden SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulandı.

Ocak ve temmuz aylarında enflasyon ne çıkarsa söz konusu emeklilerin alacağı zam da o oranda oluyor. Bu yüzden SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulandı.

Ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dün merakla beklenen tarihi açıkladı. Buna göre; 1 Temmuz itibarıyla hak edilen zam farkları 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçecek.

Yine Emekli Sandığı kapsamındaki malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar da zam farklarını aynı tarihte çekecek. Bu kapsamda toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiye 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira fark ödemesi yapılacak.

Farklar aylık alınan banka ve PTT şubelerinden çekilebilecek. Bazı emekliler maaşı her ay, bazıları ise üç ayda bir alıyor. Buna göre farklar şu şekilde yatacak:

Aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

Temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında fark yansıtılacak.

Maaş farkı alacak emeklilerin hesabına yatacak tutarlar... En düşük 1788, en yüksek 6 bin 858 lira yatacak.