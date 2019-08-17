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Tarih belli oldu! 'Gizli Savaşcı' görücüye çıkıyor

Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile gerilim yaşayan Rusya, Su-57 uçağının ihracat versiyonu olan Su-57E savaş uçağını 27 Ağustos'ta yapılacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında resmen tanıtacak.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
Tarih belli oldu! 'Gizli Savaşcı' görücüye çıkıyor

Rusya'nın savunma kuruluşu Rosoboronexport'in Genel Müdürü ve Rusya Mühendislik Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alexander Mikheev'in yaptığı açıklamasına göre, MAKS 2019’da Rus üreticiler, beşinci nesil Su-57E savaş uçağı ve son yıllarda en çok beklenen yeni ürünler olan Il-112VE hafif askeri nakliye uçağını tanıtacaklar.

SU-57'de ilk uçuşunu yapacak

Geçtiğimiz hafta da United Aircraft Building Corporation (UAC) basın servisi yaptığı açıklamada, beşinci nesil Su-57 savaş uçağınının ilk kez MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkarılacağını ve Su-57'nin hava gösterisi sırasında bir uçuş programında da yer alacağını bildirmişti.

SU-57 (Suhoy / PAK FA) beşinci nesil savaş uçağı

T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.

Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaşçıdır. Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmasının yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.

Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır. Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini açıklamıştır.

MAKS Airshow 

İki yılda bir yapılan MAKS Airshow etkinliği, 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova dışında, Zhukovsky kasabasındaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'nün havaalanında gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
  1. Rosoboronexport
  2. Alexander Mikheev
  3. Su-57E savaş uçağı
  4. Su-57
  5. Mig-29
  6. MAKS Airshow

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