Tarhana çorbası tarifi
Yöresel lezzetlerden olan tarhana çorbası nasıl yapılır?10 Eylül 2018 Pazartesi 19:28
MALZEMELER
3 yemek kaşığı toz tarhana
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
Tuz
1 çay kaşığı kırmızı biber
TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye katıp yağda kızdırın. 5 su bardağı ekleyin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ilave edip karıştırın.
Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ekleyin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.
Afiyet olsun.
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