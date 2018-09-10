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Tarhana çorbası tarifi

Yöresel lezzetlerden olan tarhana çorbası nasıl yapılır?

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:28
Tarhana çorbası tarifi

MALZEMELER

3 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye katıp yağda kızdırın. 5 su bardağı ekleyin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ilave edip karıştırın.

Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ekleyin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

Afiyet olsun.

 

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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