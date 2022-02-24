Tarçın, oldukça aromatik, lezzetli ve şifalı bir baharattır. Sağlık için kullanımı eski Mısır'a kadar gider. Tarçın, sütlaç ve sahlep gibi tatlı ile içeceklere çok yakışan bir baharat.

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir.

Bu iki besin bir araya gelince faydaları say say bitmiyor. "Tarçınla yoğurt bir araya gelir mi?" diye düşünmeyin. Tarçınlı yoğurdun öyle bir faydası var ki şaşıracaksınız.

Tarçınlı yoğurdun öyle bir faydaları

Tokluk hissi verir

Gün içinde sık sık karnınız acıkıyorsa ara öğün olarak tarçınlı yoğurt yiyebilirsiniz. Böylece gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissetmezsiniz.

Kilo vermeye yardımcı olur

Fazla kilolarınızdan rahatsız oluyorsanız beslenme rutininize kesinlikle tarçınlı yoğurdu eklemelisiniz. Bu karışım, verdiği tokluk hissiyatının yanı sıra vücuttaki yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Dolayısıyla kilo vermenize yardımcı olur.

Mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir

Yemekten sonra hazımsızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız soda içmek yerine bu karışımı da tercih edebilirsiniz. Tarçın ve yoğurt, sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlık problemini azaltmaya destek olur. Kabızlık sorunu çekiyorsanız bağırsaklarınızın düzenli çalışmasına yardımcı olacağı için bu sorunu ortadan kaldırabilir. Aynı zamanda mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açan bakterilerin oluşmasını da engellemeye katkıda bulunur.

Uyku problemini giderir

Uykunuz olmasına rağmen yattığınızda bir sola bir sağa dönüp uyuyamıyor musunuz? Öyleyse bu sorunu, tarçınlı yoğurt yiyerek ortadan kaldırabilirsiniz. Uyumadan önce tüketeceğiniz bir kase tarçınlı yoğurt, rahat bir şekilde uyumanızı sağlar.

Zeka gelişimini destekler

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin zeka gelişimini desteklediği bilinen bir gerçek. Dolayısıyla özellikle gelişme çağındaki çocukların bilişsel gelişimini desteklemek için tarçın ve yoğurt tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Bu karışım, aynı zamanda hafızayı güçlendirmeye de yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler

Düzenli olarak tüketeceğiniz bir kase tarçın ve yoğurt, insülin direncini önlemeye ve insülin düzeyini dengede tutmaya katkıda bulunur. Böylece daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

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