Tarçınlı su diyeti : Ünlüler böyle zayıflıyor! Tarçınlı su içerek kilo verin! Tarçınlı su içmenin faydaları

Zayıflamak için tarçınlı su kullanımı önerilir fakat tek başına zayıflamanız için sadece tarçınlı su içmek yeterli değildir. Diyet yaparken diyetinize yardımcı olacak ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacak bir karışımdır. Bu karışımın nasıl zayıflamanıza yardımcı olduğu ve nasıl içilmesi gerektiği ile ilgili detayları dikkatlice okursanız tartıda bir kaç gün içinde değişimi çok rahatlıkla görebileceksiniz. Öncelikle tarçınlı su nasıl zayıflatır buna bakalım.

Tarçınlı Su Nasıl Zayıflatır?

Tarçın Antioksidan bakımından oldukça zengindir. Ama diyet yapanlar için söz konusu maddenin bu etkisi değil diğer 2 etkisi çok daha fazla önemlidir. Bu gıdanın zayıflamanız da etki eden en önemli özelliği; Tarçın Kan şekerinizi düzenleyen bir besindir. Diyet ile ne alakası var diyenler için detaylar...

Pankreas organı kanda bulunan şekeri kontrol etmesi ve hücrelere söz konusu şekerin yani tıp terimi olarak glikoz’un ulaşmasını sağlayan hormon olan insülin hormonunu üretir. hücreler de söz konusu hormon aracılığı ile taşınan glikozu yakarak enerjiye çevirirler. Yani kalori diye bahsettiğimiz durum ile glikoz aynı şeylerdir diyebiliriz. Siz bir gıda maddesi tükettiğinizde midenizde öğütülerek anında kana glikoz olarak karışır. kanda ne kadar fazla glikoz var ise buna göre pankreas insülin hormonu üretir.

Gıda tükettiğimizde kandaki glikoz seviyesi sürekli dalgalanır. Buna paralel olarak da insülin seviyemiz sürekli artar ve düşer. Kan da insülin yükselmesi vücut için gerekli olan tüm enerjinin kanda mevcut olduğunu stoklarda bulunan enerjinin yani yağlarımızın enerjiye çevrilmesine gerek olmadığı anlamına gelir. Bu durumda vücut fazla olan enerjiyi depolar ve yağa dönüştürür. Tarçınlı su işte tam bu noktada devreye giriyor ve zayıflamanıza yardımcı oluyor. Tarçınlı su içmek kandaki insülin dalgalanmalarını önlem ve kontrol altına alır. Bu da yağ yakımınızın öğünlerden sonra durmasına engel olarak daha çabuk zayıflamanızı sağlar.

Tarçın Tokluk Hissi Oluşturuyor!

Tarçının bir başka etkisi de Tarçın kullanan kişilerde daha uzun süre tokluk hissi olur. Tarçın tokluk hissini arttırıcı bir etki ile öğün aralarında daha az açlık hissi çekmenize yardımcı olacaktır. Bu sayede diyet ile çok daha rahat baş edebilirsiniz. Tarçın kan şekerini kontrol altına alarak kilo kontrolünde yardımcı oluyor. Her gün tarçınlı su formülünü kullanarak kilo verebiliyorsunuz. Saglikhaberleri.com olarak tarçınlı su formulünü sizler için derledik..

Tarçınlı su nasıl hazırlanır?

Tarçınlı suyun hazırlanışı oldukça basittir. Üstelik evde bulunan malzemelerle kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.

İşte Malzemeler;

5-6 adet çubuk tarçın

Karanfil

2 bardak su

Tarçınlı su nasıl yapılır? Tarifi

Tarçın ve suyu 10 dakika kaynatın. Ocağı söndürmenize yakın 2-3 adet karanfil ekleyebilirsiniz. Günde 3 defa içmelisiniz. Çayınız bu şekilde hazır. İçmeden önce içine limon ekleyebilirsiniz. Çayınızı içince kendinizi daha tok ve zinde hissedeceksiniz.

Ünlüler Böyle Zayıflıyor!

15 gününde 5 kilo vermeyi başararak tarçın diyeti ve sağlıklı beslenmenin sonuçlarının canlı göstergesi ünlüler. Tarçını, tarçın çubuğu olarak günde 3 defa su ve karanfil ile kaynatarak içiyorlar.

Tarçınlı Limonlu Su Zayıflatır mı ? Kilo Verdirir mi ?

Tarçınlı limonlu su içmek zayıflamak için önerebileceğimiz ikinci özel yoldur diyebilirim. Canınız tatlı bir şeyler istediğinde çikolata şekerli gıdalar yada hamurlu tatlılar tüketmeniz çok yüksek oranda kalori almanıza sebep olacaktır. Fakat limonlu tarçınlı su ile bu durumun önüne geçebileceksiniz. Bu yöntem ile tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca yukarıda da bahsettiğimiz gibi tok tutucu özelliği de üstüne şerbet gibi olacaktır.

Tüm yazıdan da anlaşılacağı üzere tarçınlı su ile zayıflama tek başına mümkün görünmüyor fakat diyet yaparken bu karışımı kullanmak belki de en etkili ve en pratik yöntemlerden birisidir. Zayıflama işlemi 3 parçadan oluşur. Diyet yaparak özel tarifler kullanarak ve hareketli bir yaşam sürmeyi alışkanlık haline getirerek zayıflamak mümkün. İlk 2 si burada açıklandı. Spor önerileri için de sitemizden en etkili bölgesel zayıflama için yada genel zayıflama spor önerilerini bulabilirsiniz.

Tarçınlı su içmek kilo verdirir mi sorusunu yanıtladıktan sonra tarçınlı suyun diğer faydalarından kısaca bahsedelim…

Tarçınlı su içmenin faydaları…

-Yağ yakar : Yağ akıcı özelliğe sahiptir.

-Kanseri önler: Vücuttaki serbest radikallerin gelişimini engeller. Böylelikle kanseri önler.

-Bağışıklığı güçlendirir: Her gün bir bardak tüketilmesi halinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

-İltihaplanmalara iyi gelir: Boğazda meydana gelen iltihaplanmalara iyi gelir. Boğaz ağrısına, öksürüğe çare olur.

-Gözenek sıkılaştırır: Tarçınlı su tonik olarak kullanıldığında cilde iyi gelmektedir. Gözenek sıkılaştırıcı etkisi vardır.

-Tatlı isteğini azaltır: Kan şekerini de bastıran tarçınlı su, tatlı tüketimi isteğini büyük ölçüde azaltır.

-Hafızayı güçlendirir: Aynı zamanda tarçınlı su içmek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

-Vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller.

-Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi tesadüf değil.

-İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Özellikle tatlı krizlerinin önüne geçmede oldukça etkilidir.

-Antibakteriyel özellikler taşıyan tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden de kurtulmanızı sağlar.

-Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır.

-Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

-Serbest radikallerle savaşır ve kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.

-Tarçınlı su antibakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.

-Son olarak adet öncesi sendromuna iyi gelir ve ağrılarını hafifletir.

Tarçının fazla tüketilmesi halinde verdiği zararlar şu şekildedir:

- Tarçın vücut için herhangi bir zarar teşkil etmemektedir. Ancak diğer baharatlarda olduğu gibi fazla tüketimlerde bazı yan etkiler oluşturabilir. Tarçının faydalarından yararlanmak için belli ölçülerde kullanılması gerekir.

- Tarçın ölçüsüz olarak kullanıldığında kabızlık sorununu meydana getirebilir.

- Yüksek tansiyon nedeni ile devamlı ilaç kullanan kişilerde tarçın tüketimi kullanılan ilacın etkisini artırabilir. Dolayısı ile kan şekerinin düşmesine neden olur.

- Ameliyat öncesi veya herhangi bir cerrahi operasyon geçirecek kişilere tarçın ve tarçınlı su tüketmeleri önerilmez.