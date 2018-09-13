Tarçının faydaları nelerdir?

SİVİLCE OLUŞUMUNU ÖNLER

Son derece sağlıklı bir baharat olan tarçın, sivilce gibi cilt sorunlarıyla savaşır. Antibakteriyel ve antimikrobiyel özelliği bulunan tarçın, ciltteki bakterileri temizler ve sivilce oluşumunu önler.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR

Tarçın, kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynayan kalsiyum içerir. Kalsiyum emiliminin sağlanmasına yardımcı olan manganezi içeren tarçın, kemik oluşumunu destekler ve bağ dokusunu iyileştirir. Kemik ağrılarını iyileştiren tarçını günde bir bardak çay şeklinde tüketebilir ya da ağrıyan bölgelerinize tarçın yağıyla masaj yapabilirsiniz.

YAŞLANMA KARŞITIDIR

Tarçın, cilt gençleşmesinde önemli yeri olan yedi farklı antioksidan içerir. Yeni hücre oluşumunu detsekleyen antioksidanlar, serbest radikallere karşı savaşarak cildin genç kalmasını sağlar.

KASLARI RAHATLATIR

Tarçının aromatik kokusu ve antienflamatuar (iltihap önleyici) özelliği, kas ağrılarının iyileşmesinde önemli bir görev üstlenir. Tarçın, yaşa bağlı olarak görülen kas ağrılarına iyi gelir. Tarçın yağı ile ağrılı bölgelerinize masaj yaparsanız, ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz.

Kendinizi gergin ve stresli hissettiğiniz günlerde küvetinizi suyla doldurun ve içine birkaç damla tarçın yağı ve bal damlatın. Ilık su ve bu karışım sizi rahatlatacaktır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Tarçının hafızayı kuvvetlendirdiğini biliyor muydunuz? Alzheimer hastalığı üzerinde yapılan bir araştırmada tarçının beyin sağlığı için olumlu etkileri olduğu ortaya çıkarılmış.

KAN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINA ALIR

Sürekli bir şeyler yemek istiyor, kendinizi tatlı yeme düşüncesinden uzaklaştıramıyorsanız, mutlaka tarçın tüketmelisiniz! Kan şekeri seviyesini kontrol altına alan tarçın, aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önler. Kan şekerini dengede tutan tarçın, kendinizi yorgun hissetmenizi, baş ağrılarınızı ve açlık duygunuzun sıklıkla ortaya çıkmasını önler. Güne daha zinde başlamak için kahvaltıda iki çay kaşığı kadar tarçın tüketebilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER

Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklar için doğal bir ilaç mı arıyorsunuz? Yarım çay kaşığı tarçın ve bir çay kaşı balı karıştırarak günde 2-3 kez tüketin. Bu karışım hem soğuk algınlığını hem de öksürüğü önler. Sinüzite bağlı baş ağrışarınz için de tarçını doğal bir ilaç olarak kullanabilirsiniz. Bir bardak ılık suyun içine yarım çay kaşığı kadar tarçın koyup karıştırın. Bu karışımı başınızın ağrıyan bölgelerine sürüp 20 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü durulayın. Bu işlem sonrası kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLER

Şişkinliğe ve hazımsızlığa neden olan bakteriler ve candida adı verilen bir mantarla savaşan tarçın, şişkinlik problemini ortadan kaldırır. Kendinizi daha hafif hissetmek istiyorsanız, günde bir bardak tarçın çayı içmeyi unutmayın.

MANTAR ENFEKSİYONLARINI ÖNLER

Tarçın, ayaklarda oluşan mantar enfeksiyonlarını önler. Tarçın yağını ayağınızdan mantarlar tamamen temizlenene kadar her gece sürün. Doğal bir kür olan tarçın yağı, ayaklarınızın mis gibi kokmasına da yardımcı olacak.

DOĞAL DEZENFEKTAN

Sağlığa pek çok faydası olan tarçın, aynı zamanda doğal bir dezenfektandır. Antibakteriyel özelliği bulunan tarçın, evdeki böcekleri yok etmek için kullanılabilir. Evinizdeki herhangi bir bölgesinde böcek görürseniz, suyla karıştırdığınız tarçını o bölgelere sıkabilirsiniz.