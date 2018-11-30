Tarçın şeker hastalığına iyi geliyor



Birçok bilen haftada 4-5 kere kabuk tarçının çayını içmekte. Tabii bunu yaparken dönem dönem 15-20 gün ara vermekte yarar var. Sürekli içmek ifrat. Doğru değil. Aslında hiçbir çayı alışkanlık haline getirmemek daha doğrudur. Bilirsiniz sıradan kahvaltı çayı bile Ramazan’ın ilk günlerinde içilmemekten dolayı hem kendisini aratır ve hem de başağrısı yapar. Her neye olursa olsun “tiryakilik” yanlış..

Tarçını neden bu kadar hararetle tavsiye ettiğimize gelince; tarçın şeker hastalığına karşı önleyicidir. Kan şekerini düşürmede yardımcı olur. Romatizmaya karşı önleyicidir. Faranjite karşı dirençli kılar. Yüksek tansiyona yakalanma riskini azaltır.

Yorgunluğu gidericidir. Bedeni ve ruhi sıkıntıyı ve yorgunluğu giderir. Beyin yorgunluğu ve sürmenaja çok faydalıdır. Stresi ve gerginliği alır.

Kalbi kuvvetlendirir ve atışını biraz artırarak vücut sıcaklığını yükseltir. Grip, soğuk algınlığı ye nezleyi geçirmeye yardım eder. Etrafta grip salgını olunca içilirse koruyucu etki yapar. Gribin yarattığı ruhi sıkıntıyı giderir. Gerginliği alıcı, sakinleştiricidir.

Doğal bir anti bakteriyeldir. Deri hastalıklarına karşı direnç kazandırır.

Bağırsaklarda nitrozamine oluşumuna engel olur. Mide ve bağırsakta ifrazatı artırır, hazmı kolaylaştırır. Hazım zorluğu ve mide tembelliğini giderir. İştah açar. Mide ve bağırsakta gazı önler. En inatçı ishali bile hemen geçirir. Barsak kurtlarını döker.

Yoğun çalışma temposunun neden olabileceği baş ağrılarını önler. Mide dostudur. Kansere karşı vücudu dirençli kılar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok sayıda farklı moleküler yapılı antioksidanı vardır.

Migrene karşı önleyicidir. Hanımlara normal ay hali dışında kan gelmesini ve beyaz akıntıyı giderir...

Baharatlar içerisinde en güçlü antioksidandır. Araştırmalara göre en az dokuz adet antioksidan ihtiva etmekte. Tarçın ağacı toprağın potasyumunu emer ve depolar. Bu yüzden tarçın çok zengin bir potasyum deposudur.

Tarçın çayı veya toz tarçın kan şekerini düşürmede yardımcı, insulin hassasiyetini artırmada fonksiyoneldir. Yani, etkendir.

ANTİSEPTİKTİR

Etli ve sütlü yiyeceklerin (sütlaç, muhallebi) bozulmasını, bayatlamasını ve insana zarar vermesini, gaz yapmasını önler. Kalın barsaktan, ishal ve peklik ile vücudun zehirlenmesini önler.. Vücudun mukavemetini artırır. Kansere karşı da korur.



KULLANILIŞI: Mutfakta: Günde alınacak miktar 1 tatlı kaşığıdır, bu miktar toz pasta, elma komposto, pirinçli ve irmikli tatlılara konur. 1 kahve kaşığı toz 1 bardak sıcak suya konur ve tekrar ısıtılmadan içilir, günde 3 bardak içilebilir. Soğuk algınlığında, süt, salep gibi sıcak içecekler üzerine ekerek, alınır.

NOT: Tansiyonu yüksek olanlar tarçını çok az almalı veya hiç almamalıdır. Tarçın hiçbir zaman kaynatılmamalıdır, kokusu uçar faydası kalmaz.