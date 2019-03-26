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Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı verdi!

Dün Türkiye ile Moldova arasında oynanan maçı izlemeye stada gelen Başkan Erdoğan, milli maç için kurulan dijital panoların kaldırılmamasını isteyen taraftarların bu isteğini kırmadı ve yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi.

26 Mart 2019 Salı 16:23
Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında dün Eskişehir'de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi. Türkiye, sahadan 4-0'lık skorla ayrılırken, Başkan Erdoğan da milli maç için kurulan dijital panoların kaldırılmamasını isteyen Eskişehirspor taraftarlarını kırmadı. Kulüp Başkanı Kaan Ay'ın ricası ve taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Recep Tayyip Erdoğan, yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehirspor'a LED panellerle ilgili yaptığı jesti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü bakan @kasapoglu'na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi" paylaşımında bulundu.

Kulübün resmi sitesinden teşekkür mesajı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jesti üzerine kulübün resmi internet sitesinden de bir teşekkür mesajı yayımlandı. Mesajda, "Kulüp Başkanımız Kaan Ay'ın ricası ve taraftarlarımızın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, stadyumumuzda kullanılmak üzere kulübümüze LED paneller hediye etmiştir. Söz konusu LED panellerin siparişi Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş olup önümüzdeki günlerde kulübümüze teslim edilecektir. Duyarlılığından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'ya ve kulübümüze her zaman destek olan büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:23
  1. Eskişehir
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. A Milli Takım
  4. Moldova
  5. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu
  6. Başkan Erdoğan
  7. dijital panolar
  8. Kulüp Başkanı Kaan Ay
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  11. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı

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