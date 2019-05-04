Taraftarlardan Bandırmaspor’a tam destek Bandırmaspor’un Fethiyespor’la yarın oynayacağı maç için araç konvoyu yapan Bandırmalılar, takımlarına destek verdi.

Bandırmaspor’un Fethiyespor’la yarın oynayacağı maç için araç konvoyu yapan Bandırmalılar, takımlarına destek verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde Pendikspor’u 3-0 yenerek final haftasına 35 puanla, düşme hattının 1 puan üzerine giren Fethiyespor ile oynayacak Bandırmaspor, ligden düşmemesi için tüm gücüyle oynayacak.

4 Mayıs Cumartesi saat 15.30’da oynayacak maçın ücretsiz olacağı açıklandı. Akşam saatlerinde anons yapan aracın arkasına giren yaklaşık 30 araçlık konvoy, Bandırmaspor’u desteklemek adına şehri turladı.

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