Taraftarlardan Bandırmaspor’a tam destek
Bandırmaspor’un Fethiyespor’la yarın oynayacağı maç için araç konvoyu yapan Bandırmalılar, takımlarına destek verdi.04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:01
Bandırmaspor’un Fethiyespor’la yarın oynayacağı maç için araç konvoyu yapan Bandırmalılar, takımlarına destek verdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde Pendikspor’u 3-0 yenerek final haftasına 35 puanla, düşme hattının 1 puan üzerine giren Fethiyespor ile oynayacak Bandırmaspor, ligden düşmemesi için tüm gücüyle oynayacak.
4 Mayıs Cumartesi saat 15.30’da oynayacak maçın ücretsiz olacağı açıklandı. Akşam saatlerinde anons yapan aracın arkasına giren yaklaşık 30 araçlık konvoy, Bandırmaspor’u desteklemek adına şehri turladı.
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