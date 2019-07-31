Taraftarın tepki gösterdiği Dirar'dan açıklama

Fenerbahçe'de sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna giren, yenilen 3. golde kale önünde çalım atmaya çalışarak topu kaybeden ve takımının gol yemesine sebep olan Dirar'a taraftarlar tepki göstermişti. Bu tepki maçın ilerleyen bölümlerinde de devam edince 73. dakikada kriz çıktı. Dirar taraftarın tepkisi sonrası oyundan çıkmak istemişti. Oyuncu daha sonra Instagram hesabından açıklama yaparak taraftarlardan özür dilediğini açıkladı.

Neler olmuştu?

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70. dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Yanal müdahale edince oyuna döndü

Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73. dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal'ın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yeden devam etti.