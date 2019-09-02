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"Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım"

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo: "Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Sosyal medyada benim ağzımdan yazılan hiçbir şeyin doğruluk payı yok."

02 Eylül 2019 Pazartesi 22:11
"Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, yeni bir hikayeye başladığını ve taraftarı mutlu etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, "Gerçekten kendimi iyi, mutlu ve motive hissediyorum. Benim için yeni bir başlangıç ve yeni bir hikaye. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Çok büyük geleneği olan bu büyük camiayı tekrar hak ettiği şampiyonluklara ulaştırmak ve taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Kendisinden beklenenlere karşılık vermek istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Sosyal medyada benim ağzımdan yazılan hiçbir şeyin doğruluk payı yok. Sosyal medya hesabım olmadığı için de taraftarlarımızın benim hakkımda yazdığı şeyleri çok fazla takip edemedim. Tabii ki çok fazla taraftarın beni uzun süre beklediğini duymuştum. Hem taraftarımızın hem de başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin uzun uğraşları için çok mutluyum. En iyi şekilde geri karşılık vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:11
  1. Fenerbahçe
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