Taraftar öldürülmüştü! Ligler durduruldu

Yıldırımbosna–Küçükköy müsabakasında yaşanan olaylarda bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonucunda İstanbul'da liglere bir hafta ara verildi.

TFF İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 'Yıldırımbosna–Küçükköy müsabakasında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşımız ve amatör müsabakalarımızda yaşanan şiddet olaylarına tepki olarak 1 hafta boyunca tüm amatör müsabakalar durdurulmuştur' (01 ocak 2019 salı günü oynanması planlanan u15 b play- off maçları da durdurulmuştur)