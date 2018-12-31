Taraftar öldürülmüştü! Ligler durduruldu
Yıldırımbosna–Küçükköy müsabakasında yaşanan olaylarda bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonucu İstanbul'da ligler tatil edildi.31 Aralık 2018 Pazartesi 18:28
Yıldırımbosna–Küçükköy müsabakasında yaşanan olaylarda bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonucunda İstanbul'da liglere bir hafta ara verildi.
TFF İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 'Yıldırımbosna–Küçükköy müsabakasında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşımız ve amatör müsabakalarımızda yaşanan şiddet olaylarına tepki olarak 1 hafta boyunca tüm amatör müsabakalar durdurulmuştur' (01 ocak 2019 salı günü oynanması planlanan u15 b play- off maçları da durdurulmuştur)
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