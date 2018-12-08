THY- Euroleague
0553 313 94 23

Taraftar grubu lideri, halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

Tokatspor taraftar grubu lideri olan Emre Şenol, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yaptığı halı saha maçının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:47
Taraftar grubu lideri, halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

Tokat'ta Emre Şenol (26), halı sahada futbol maçı yaptıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Kentte oyun salonu işleten ve Tokatspor taraftar grubu lideri olan Emre Şenol, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yaptı. Maçın ardından evine gelen Şenol, duş alıp salona geçti. Ancak aniden fenalaştı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şenol, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre Şenol'un cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:47
  1. Tokat
  2. Kalp krizi
  3. Tokatspor
  4. Emre Şenol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova'da kardan kapanan yol açılıp, hastaya ulaşıldı
    1. Yüksekova'da kardan kapanan yol..
    2. Giresunspor'da Aykut Demir, kadro dışı
    3. Alacak tartışması kanlı bitti!..
    4. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    5. Katar ABD aracılığıyla Mozambik enerji..
    6. Bunu eken köşeyi döndü! Kilosu 130..
    7. Fok sandılar erkek cesedi çıktı
    8. Müjde geldi! Herkesi ilgilendiren..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açılışa..
    10. Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    11. Brüksel'de "sarı yelekliler" AB..
    12. Beşiktaş yıldız oyuncu ile yollarını..
    13. Jandarma Genel Komutan Arif Çetin'in..
    14. Enduroda sezon finaline Urla ev..
    15. "Haftalardır hedefimizi koyuyoruz"
    16. "Boğaziçi Zirvesi'nde 380 milyon..
    17. Sarı yelekliler AB kurumlarına yürüyor!
    18. Maliki'den kabine krizini..
    19. Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi!..
    20. Itandje'den çok konuşulacak..
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer