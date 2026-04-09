Taraftar gergin bir bekleyiş içinde! Fenerbahçe'de Asensio'nun sakatlığı ne durumda?
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli futbolcunun son durumu belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.
SÜREÇ UZADIKÇA UZUYOR
Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor. Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.