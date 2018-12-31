Taraftar cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa'daki statta kulüplerin oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel'in rakip takımın taraftarlarıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kamera görüntüleri incelendi

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli C.Z ve Yücel'i darp ettikleri belirlenen M.B, A.K, N.A, S.B, S.K ile yaşı küçük B.H, K.S.Ö ve E.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Kulüplerin Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.