Tarafsız duayene bak sen! Moderatörlüğü neden kabul etmediği belli oldu

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr



Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Kılıçdaroğlu’nun belediyelerden 20 milyon dolar para toplayarak Uğur Dündar’ın yönetiminde CHP’ye ait bir TV kanalı kurma girişiminde bulunduğuna yönelik önemli iddialar olduğunu belirterek, “CHP lideri Gezi’den önce TEST yayınına geçen CHP’nin yeni kanalını inşa etmek için İstanbul’daki Çatalca ve ve Adalar dışındaki tüm CHP’li belediye başkanlarını İstanbul Maslak Sheraton Oteli’nde toplamıştı.” dedi.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Yıldırım’ın moderatörlük teklifini kabul etmeyen Uğur Dündar’ın CHP ile olan ilişkisini ifşa etti. Gezi öncesi Kılıçdaroğlu’nun bazı belediye başkanlarını Maslak Sheraton otelinde toplayarak, Uğur Dündar’ın yönetiminde kurulacak +1 kanalının alt ve üst yapısını tamamlamak için 20 milyon dolar para topladığına yönelik ciddi iddialar olduğunu söyledi.

Uğur Dündar’a Kılıçdaroğlu mu baskı yaptı?

Orakoğlu, Yenişafak’taki köşesinde, Uğur Dündar’ın CHP ile olan organik ilişkisini deşifre eden konulara işaret etti. Orakoğlu şöyle devam etti:

“Başlangıçta kendisinin övülerek böylesine önemli bir canlı yayını yöneteceğinden aşırı memnuniyet duyduğu anlaşılan Uğur Dündar sürpriz bir kararla ve ne dediği anlaşılamayan bir açıklama ile moderatörlükten çekildiğini açıklamıştı. Uğur Dündar’ın böylesine önemli bir gazetecilik olayından kaçmasının nedenleri üzerinde çok duruldu. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu yayını yapmaması yönünde Uğur Dündar’a baskı yaptıkları iddia ediliyor. Uğur Dündar’ın ise kendisine yapılan bu baskıya neden boyun eğerek moderatörlükten çekildiği ise aydınlatılması gereken önemli bir duruma işaret ediyor.”

İşin içinde bir bit yeniği olduğu belliydi

“Bu işin içindeki bit yeniği ise yine bazı iddialara göre Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye ait bir televizyon kurmak için faaliyete geçtiği yıllarda bazı CHP’li belediyelerden toplanan milyonlar yatıyor.” diyen Orakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki o dönemde paralar kime emanet edildi? Şu anda paralar kimde? Biraz geçmişe gidersek CHP lideri Gezi’den önce TEST yayınına geçen CHP’nin yeni kanalını inşa etmek için İstanbul’daki Çatalca ve ve Adalar dışındaki tüm CHP’li belediye başkanlarını İstanbul Maslak Sheraton Oteli’nde toplamıştı. Amaç Uğur Dündar’ın başına geçip profesyonel bir ekiple yöneteceği + 1 kanalının alt ve üst yapısını tamamlamaktı. Herkesin ne kadar maaş alacağı bile masada konuşuluyordu! Kemal Bey ve kurmayları bir araya gelip İstanbul’daki belediyeler üzerinden TELEVİZYON KANALINI ayağa kaldıracaklar ve böylece iktidara yürüyeceklerdi!”

CHP’nin sır dolu toplantısı

Orakoğlu, Uğur Dündar’ın başında olduğu CHP’ye ait bir kanal kurmak için yapılan toplantıyı da şu sözlerle ifade etti:

“Gezi öncesi Uğur DündarKemal Bey ve ekibinin BAŞKANLARA talimatı sonrası, kumanda Erdoğan Toprak Bey’e geçti! Erdoğan Bey’in Levent’teki ofisi karargah oldu! Maslak Sheraton’daki toplantıda hazır bulunan bütün başkanlar tek tek Erdoğan Bey’in ofisinin yolunu tuttu! Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş gibi büyük ilçelerin başkanlarından 500’er bin dolar alınacaktı! Ataşehir ve Sarıyer’den ise 2’şer milyon dolar. Yaklaşık 20 milyon dolardan bahsediliyor. Belediyelerden toplanan haraçların akibeti ve emanetçi konusunda adli tahkikat başlatılırsa emanetçi sürpriz isimle birlikte Kılıçdaroğlu ile DHKP/C arasında irtibatı sağlayan isim de ortaya çıkarılabilecek. Zira emanetçi ile DHKP/C irtibatını sağlayan aynı kişi!!!”