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Dünya Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Dünya

Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:20:00 -
Tarafını seçti! Rusya'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.

İşgalci İsrail güçlerinin Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik ses bombalı ve plastik mermili müdahalesine dünya genelinden tepkiler sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırılarının kararlılıkla kınandığı ifade edildi. Açıklamada Kudüs'te Ramazan ayının başından bu yana yaşanan olaylar hatırlatılarak, "Son günlerde medyada yayınlanan bilgilere göre Mescid-i Aksa'da yaşanan çatışmalarda 200'den fazla Filistinli, 17 İsrail polisi ciddi bir şekilde yaralandı. Kentteki gerilim, Arap sakinlerin asıl ikamet yeri olan Şeyh Cerrah'tan çıkarılması, Har Homa'da 540 konutluk iskan planlarının teşvik edilmesi ve 2 Filistinlinin Cenin bölgesindeki bir kontrol noktasında öldürülmesi nedeniyle arttı" denildi.

Açıklamada, "Yaşanan gelişmeler Moskova'da derin bir endişeyle karşılandı. Sivillere yönelik saldırıları kararlılıkla kınıyoruz. Tüm tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılırken, 1967'de barış ve istikrar için İsrail ile Filistin arasında çizilen sınırların dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Rusya Kudüs'ü "İsrail'in işgal ettiği topraklar" olarak nitelendirirken, İsrail ve Filistin arasındaki sorunda Filistin'i desteklediğini açıkça beyan edilerek Birleşmiş Milletler'deki (BM) bu tutumunu da sürdüreceklerini kaydetti.

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