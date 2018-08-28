Tapu işleminde 3 yılda 100 milyon TL’yi aştı
Ekspertiz raporlu gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan online gayrimenkul açık artırma sitesi tapu.com, kurulduğu günden bu yana yarattığı 100 milyon TL’yi aşkın işlem hacmiyle gayrimenkulleri hızla nakde dönüştürmeye devam ediyor.28 Ağustos 2018 Salı 10:44
Tapu.com kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, “Satışa sunduğumuz tapuları sadece konut bazında ele aldığımızda 250-300 bin TL gibi bir fiyat ortalamasına ulaşıyoruz, bu ortalama ülkemizin genelindeki konut fiyat ortalamalarıyla örtüşüyor” dedi. Erşahin, çalışmalarını şöyle özetledi:
“Her ay düzenli olarak 500 bin alıcı adayı sitemizi ziyaret ediyor, tapu.com’da yer alan bir gayrimenkule talip olanlar online ortamda, şeffaf bir şekilde tekliflerini en hızlı şekilde verebiliyorlar, satıcının razı olduğu satış bedeline uygun teklifler arasından en yüksek fiyatı veren gayrimenkulü almaya hak kazanıyor ve bu sayede gayrimenkulün değeri satıcı tarafından değil alıcılar tarafından belirlenmiş oluyor.”
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