THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Tapu işleminde 3 yılda 100 milyon TL’yi aştı

Ekspertiz raporlu gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan online gayrimenkul açık artırma sitesi tapu.com, kurulduğu günden bu yana yarattığı 100 milyon TL’yi aşkın işlem hacmiyle gayrimenkulleri hızla nakde dönüştürmeye devam ediyor.

28 Ağustos 2018 Salı 10:44
Tapu işleminde 3 yılda 100 milyon TL’yi aştı

Tapu.com kurucusu ve CEO’su Emre Erşahin, “Satışa sunduğumuz tapuları sadece konut bazında ele aldığımızda 250-300 bin TL gibi bir fiyat ortalamasına ulaşıyoruz, bu ortalama ülkemizin genelindeki konut fiyat ortalamalarıyla örtüşüyor” dedi. Erşahin, çalışmalarını şöyle özetledi:

“Her ay düzenli olarak 500 bin alıcı adayı sitemizi ziyaret ediyor, tapu.com’da yer alan bir gayrimenkule talip olanlar online ortamda, şeffaf bir şekilde tekliflerini en hızlı şekilde verebiliyorlar, satıcının razı olduğu satış bedeline uygun teklifler arasından en yüksek fiyatı veren gayrimenkulü almaya hak kazanıyor ve bu sayede gayrimenkulün değeri satıcı tarafından değil alıcılar tarafından belirlenmiş oluyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:44
  1. tapu işlemleri
  2. ekspertiz raporu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel'den büyük gaf!
    1. Merkel'den büyük gaf!
    2. Havalimanları ile ilgili kritik karar!..
    3. ABD’nin PYD’ye radar desteğine tepki..
    4. Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi..
    5. 'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar..
    6. Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim!..
    7. Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
    8. Mourinho uçurumun kıyısında! Son 2..
    9. Ruhani'den ABD'ye gözdağı! 'En ufak..
    10. Süresiz nafaka mağdurları da çözüm..
    11. Kanter 3 buçuk! Türkiye'ye iade..
    12. Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de
    13. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
    14. Çin'de yolcu uçağı acil iniş yaptı!..
    15. "Benim de diyeceklerim var" dedi ve..
    16. Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri..
    17. Bayram tatilinin acı bilançosu belli..
    18. İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel..
    19. Zorla evlendirilmek istenen kız..
    20. ABD'de restorasyon felaketi!..
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar