Tapscott: Yuan ileride bir kripto para birimine dönüşecek

Cryptimi'de yer alan habere göre Tapscott Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından verdiği bir röportajda, Jinping'in blockchainin Çin'in geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söylediğini belirtirken, Çin'in gelecekte Bitcoin değil kendi kripto para birimlerini kullanacağını söyledi. Tapscott, röportajda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çinin kripto para birimleri borsaları ve madenciliğini yasaklamasına gerek yok çünkü Çin, gelecekte de yine yuan kullanacak fakat yuan ileride bir kripto para birimine dönüşecek. Çin Merkez Bankası yuanı bir dijital paraya dönüştürecek" dedi.

Kripto para birimleri ve söz konusu teknoloji üzerinde uyguladığı yaptırım ve yasaklara rağmen Çin'in kripto para endüstrisinde en çok yer edinen ülkelerden biri olarak görülürken, ülkede yerel organizasyonların yönetiminde olan 11 kripto para madeni çiftliği bulunduğu ve ülke genelindeki 263 blockchain projesiyle dünyadaki blockchain projelerinin yüzde 25ine ev sahipliği yaptığı dikkat çekiyor.