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Aktüel Tanzanya'daki Serengeti "Afrika'nın en iyi milli parkı" seçildi
Aktüel

Tanzanya'daki Serengeti "Afrika'nın en iyi milli parkı" seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:18:35 -
Tanzanya'daki Serengeti "Afrika'nın en iyi milli parkı" seçildi

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'da bulunan Serengeti Milli Parkı, "2020 Dünya Seyahat Ödülleri" oylamasında Afrika'nın en iyi milli parkı ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya Bostvana'dan Orta Kalahari Milli Parkı, Namibya'dan Etosha Milli Parkı, Uganda'dan Kidepo Vadisi Milli Parkı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kruger Milli Parkı ve Kenya'dan Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı ve Milli Parkı katıldı.

Tanzanya ile Kenya sınırında bulunan park, yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alana sahip.


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