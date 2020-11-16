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Aktüel Tanzanya'da 4 yıldır tutuklu bulunan 8 İranlı balıkçı ülkelerine döndü
Aktüel

Tanzanya'da 4 yıldır tutuklu bulunan 8 İranlı balıkçı ülkelerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:34:39 -
Tanzanya'da 4 yıldır tutuklu bulunan 8 İranlı balıkçı ülkelerine döndü

ANKARA (AA) - Tanzanya'da 4 yıl önce Sahil Güvenlik Güçleri tarafından tutuklanan 8 İranlı balıkçı, serbest bırakılmalarının ardından ülkelerine döndü.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan haberde, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşayan ve 4 yıl önce Tanzanya Sahil Güvenlik Güçlerince tutuklanan 8 İranlı denizcinin diplomatik girişimler sonucu geçen hafta serbest bırakıldığı belirtildi.

İranlı balıkçıların bugün memleketlerine döndüğü ifade edildi.

Tanzanya'da tutuklu 22 İranlı balıkçının daha bulunduğu ve serbest bırakılmaları için diplomatik girişimlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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