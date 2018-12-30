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Tantunici değil, zehir taciri

Narkotim ekipleri, İstanbul'da bir tantunicide uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldıktan sonra harekete geçti. Suçlular, sözde müşterilerine uyuşturucu satarken suç üstü yakalandı.

30 Aralık 2018 Pazar 11:00

İstanbul Kartal'da bir tantunicide uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Narkotim ekipleri, film gibi operasyonla tantuniciyi müşterisine uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına yine göz açtırmadı. Kartal Soğanlık’ta bir tantunicide uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar alan ekipler hemen harekete geçti ve iş yerini gözetim altına alarak günlerce fiziki takip yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda iş yeri sahibi Atilla Y.'nin müşteri gibi gelen bağımlılara uyuşturucu madde satışı yaptığının belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Hazırlıklarının tamamlayan polis, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Suç üstü yakalandı

Operasyonda önceden iş yerine müşteri gibi giren narkotik polisi, torbacının uyuşturucu madde satışı yaptığını fark etti. Diğer polislerinin de aniden iş yerine baskın düzenlemesi üzerine neye uğradığını şaşıran madde bağımlısı müşteri şahıs etkisiz hale getirildi. İş yeri sahibi ise ekiplerin içeriye baskın yaptığını görünce lavaboya kaçtı.

Polis tarafından lavabodan çıkartılarak içeriye götürülen zanlının da üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda tantunici torbacının iş önlüğünden satışa hazır çok miktarda 'skunk' diye tabir edilen ot esrar ve bir miktarda ekstasy hap ele geçirildi.

Ceplerinden de uyuşturucu madde çıkan tantunici, polisin, “Üstünde daha var mı?” sorusuna, “Başkayok” dediği anda bile madde çıkması bu kadarına da 'pes' dedirtti. Torbacının müşterisinde ise yine onun para karşılığı satın aldığı maddeler çıktı.

Üst aramalarının tamamlanmasının ardından polis, iş yerinde de detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan tantunici Atilla Y., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak', müşterisi Erdal K. ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlemleri yapılmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Ele geçirilen maddelerin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 630 lira ve 40 avroya da el konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:00
  1. İstanbul
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  3. tantunici
  4. zehir taciri
  5. uyuşturucu operasyonu
  6. Uyuşturucu

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