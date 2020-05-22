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Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tansiyonu düştüğü iddia edilen 69 yaşındaki sürücü, otomobiliyle traktöre arkadan çarpması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:58:04 -
Tansiyonu düşen 69 yaşındaki sürücü kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tansiyonu düştüğü iddia edilen 69 yaşındaki sürücü, otomobiliyle traktöre arkadan çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Malkara - Şahin yolu üzeri Atatürk Bal Ormanı mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre, Hemit Mahallesi’ne giderken tansiyonu düşen Musa Kızgındere (69) yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Ali Posos’un kullandığı 59 LV 487 plakalı traktöre arkadan çarptı.


Hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Kızgındere, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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