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Tansiyondan korkmayın ama korkun!

Sadece yüksek tansiyonu biliyoruz sanki.. Oysa bir de düşük tansiyon var..

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:30
Tansiyondan korkmayın ama korkun!

Tansiyon denilince halkımız genellikle yüksek tansiyonu anlıyor. Oysa onun kadar tehlikeli olmasa da “düşük tansiyon” da insanın hayatını zehir edebiliyor. Tansiyon düşüklüğü sık görülen bir dert olmasa da can sıkıcı problemlere yol açabiliyor. Özellikle "Ortostatik Hipotansiyon" olarak bilinen bir türü var. Ayağa ani kalkışlarda ortaya çıkan tansiyon düşmelerine denilmekte ki, çok tatsız sonuçları var. Düşük tansiyon illetine yakalananlar da yatarken veya otururken hızla ayağa kalkmak insanda kan basıncında ani ve tehlikeli düşüşlere, baş dönmesi ve baygınlık hissine yol açıyor.

Beyine yeteri kadar kan gidemediği için bazen şuur kaybı bile ortaya çıkabiliyor. Hafif şekillerinde ayakta uzun süre kalınca veya birden bire ayağa kalkınca göz kararmaları, baş dönmeleri meydana geliyor. Kısacası dayanılması güç bir durum söz konusu.

Korkmayın ama korkun!

Düşük tansiyonu olanların fazla korkmaları gerekmiyor. Yüksek tansiyon hastalığı gibi değil bu.. Zaten ilacı da yok. Tansiyon ilacı diye bildiklerinizin hepsi “yüksek tansiyon” illeti olanlara.. Ve bu ilaçların düşük tansiyonu olanlara verilmesi çok sakıncalı.

Ee, öyleyse hiç tasa etmiyelim mi? Bir bakıma tasa etmeyin evet. Korkmayın. Özellikle birden bire oluşmayan ve kritik düzeyde azalmayan tansiyon düşmelerinden korkmamak lazım! Tuz alımını bir miktar artırmak, daha çok su içmek, alkollü içeceklerden uzak durmak yeterli olacaktır.

Rabbini bil, huzur bul

Durun en önemlisini unuttuk. Stresten uzak duracaksınız. Hiç bi’şiyi kafanıza takmayacaksınız. Huzur illâ huzurlu bir ortamda olacaksınız.

Yani, dön dolaş her sağlık bahsinde olduğu gibi yine aynı noktaya geliyoruz: Düzenli, yaradılış hikmetine uygun, dua ve zikirle yaşamak. Üzüntüden uzak tevekkül ile yaşamak. Bu en önemlisi..

Yemene, uykuna dikkat et

Düşük tansiyonluların sık ve az yemeleri, uzun süre aç kalmamaları, uykularını iyi almaları ve ayakta uzun süre kalmamaları da etkili önlemler. Ayrıca böyle biri iseniz ani hareketlerden kaçınmanız özellikle yataktan kalkarken oturur durumdan ayağa kalkarken yavaş ve kademeli hareket etmenizde fayda var. Tansiyon düşüklüğünün ciddi bir problem haline gelebileceği endişesi taşıyorsanız doktorunuzla görüşmeniz yararlı olabilir. Doktorunuz bazı testler ve incelemelerle sorunun arka planında gözden kaçmış bir sağlık sorununun olup olmadığını araştıracaktır.

Sıcak ortamdan uzak durmalısınız

Yaz kış saunada, aşırı sıcak ortamlarda (örneğin çok sıcak küvette, hamamda, buhar banyosunda) kalmamanız, deniz kenarında tatildeyken ve güneşlenirken dikkatli olmanız gerek.

Kalıcı ve ağır kan basıncının düşüklüğü durumlarında kullanılan reçeteli bazı ilaçlar var ama bu ilaçları doktorunuz önermedikçe kullanmamalısınız.

Bu doktorunuzun uzun EEG ve tomografi araştırmaları sonucunda belli olur.

Düşük tansiyonlu olanların, yüksek tansiyonlulara oranla daha uzun bir hayat şansı olduklarını hatırlatalım.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:30
  1. tansiyon
  2. düşük tansiyon
  3. yüksek tansiyon

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