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Tanrı Dağları’nı çizen vekil

Tanrı Dağları’nın resmini çizen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bu resmi Türkiye’de sergilemek istediğini söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Tanrı Dağları’nı çizen vekil

Tanrı Dağları’nın resmini çizen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bu resmi Türkiye’de sergilemek istediğini söyledi.


Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu BaşkanıAK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, diplomatik ve siyasi ziyaretlerden bulduğu vaktini Tanrı Dağları’nın resmini çizerek değerlendirdi.


Siyasi kimliğinin yanı sıra TBMM’de açtığı resim sergisiyle de adından söz ettiren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bu defa geziOrta Asya’nın en büyük dağlarından Tanrı Dağı’nın resmini çizdi.


Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Heyetiyle bulunduğu Kırgızistan’dayaptığı resim çalışmasıyla ilgili duygularını anlatan AK Parti Giresun MilletvekiliÖztürk, “Tanrı Dağı, Türk kültüründeulaşılmaz, yüce, ulu olarak görülür, kutsal kabul edilir. Bu gezimizde iki ülkenin kardeşliğinin geliştirilmesi yanında ata yurdunda sembolik olan bu dağları görmek istedik. Dağların Kegeti Vadisi’nden geçerek eteklerinde ata bindik, resim yaptık. Böylece atalarımızın yaşadığı toprakların ruhunu yakalamaya, burayı resmederek de gezimizi ölümsüzleştirmeye çalıştık. Komuz Çerten sanatçının yerel türküleri eşliğinde dağların o anını, o duygular eşliğinde tuvale aktardık. Akıp giden hayatın içinde kısa süreliğine de olsa o anı ölümsüz kıldık. Tanrı Dağları’na gelince çeşitli ritüeller icra edenler oluyor biz de sanat yapalım edelim istedik. Böylece buradaki anılarımız kalıcı olsun ve Türkiye’de bu resmimizi sergileyelim istedik” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

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