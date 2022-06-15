Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: HDP'nin gazına geldiler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a CHP, partiden kovulması için işlemleri başlattı. Mültecilere yönelik tavırları ile dikkatleri uzun zaman önce üzerine çeken Özcan'ın HDP ile kavgasından sonra da son davranışı, mensubu olduğu CHP'yi harekete geçirdi.

16 Mayıs’ta meclis toplantısında el kaldıran AK Parti’li Hacer Çınar’a, ‘Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor’ ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle Özcan, CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Tanju Özcan, kararın ardından ise açıklamalarda bulundu.

Randevu talep etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, “Ben Sayın Genel Başkan'ın, partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip, kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor.

"HDP'nin gazına gelip beni kovamazlar"

Herhalde HDP’lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım.” ifadelerini kullandı.

"Partimin öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum"

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

“Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor.

"HDP ve Kandil bu karardan mutlu"

Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum.”