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Siyaset Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Psikolojik durumundan...'
Siyaset

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Psikolojik durumundan...'

Yeniakit Publisher
2023-08-29 21:15:00 - 2023-08-29 21:21:49
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Psikolojik durumundan...'

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşün sonunda Genel Merkez önünde koltuk fırlatarak istifasını istediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

14 ve 28 Mayıs seçim hezimeti sonrası bir kez daha yenilgiye uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Değişim' çağrısı yaparak istifaya davet eden Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yüklendi.

13 seçimden 12 kez yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu'nun 'Psikolojik sorunlarının' olduğunu iddia eden Özcan resmi hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

"Psikolojik durumdan dolayı sanırım"

Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş. Ben anlatayım; mesela basketbolda en çok sayıyı atan, futbolda en çok golü atan kazanıyor. Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor." dedi.

'Kazanamayınca kaybetmiş oluyorsun'

Özcan, "Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı. Ben girdiğim son Belediye seçiminde, AK Parti adayından fazla oy aldığım için kazandım. Şimdi benim meşruiyetimde mi tartışma konusu haline gelecek?" şeklinde konuştu.
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