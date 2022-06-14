Tanju Özcan'dan ihraç istemine ilk cevap
Hamile kadına hakaret ettiğinde ihraç talep edilmeyen, sığınmacılara hakaret ettiğinde ihraç talep edilmeyen, ayrımcılık yaptığında ihraç talep edilmeyen, insan haklarına aykırı davrandığında ihraç talep edilmeyen Tanju Özcan için; "Beni Cumhurbaşkanı Adayı yapın" dedikten sonra anında ihraç talep edilmesi dikkat çekti.
Yeniakit Ankara
CHP'nin MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Özcan, “Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım” dedi.
Son dönemde yaptığı açıklamaları çokça tepki çeken ve kamuoyu gündeminden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, geçtiğimiz gün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevkinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, ÖZ EVLADIYIM” dedi.