Tanju Özcan'dan CHP'li Engin Özkoç hakkında çarpıcı iddia

Özcan, "Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." diye konuştu.

Özcan şu ifadeleri kullandı;

Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi, ‘Bunun sosyal amacı var mı?’ dedim. Sonra Genel Başkan’ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü’yle görüştüm ‘Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan’a sorar mısınız?’ dedim. Sayın Genel Başkan ‘Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok’ dedi.