  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En modern dev Rus tankı 1 düzüne üretti: İki yıl yok! Armata muharebe sahasına sessiz sedasız erken veda etti

Machester United'da 1 numara Altay Bayındır'ın

İki şehir arası 3,5 saate düşüyor! Dev proje 1 yıl erken bitecek

Suudi Varlık Fonu yeni bir çelik devi yaratmaya hazırlanıyor! Dünyanın en değerli şirketi

Çinli teknoloji firması Xiaomi, flaş haberi böyle duyurdu: Projeksiyon cihazı 50- 60 ekran gönül alacak

Büyük müjde yakında verilecek! Sadece 277 metre kaldı

Fatih Erbakan yerel seçim kararını verdi

Özel jetle geliyorlar, balya balya dolarları bırakıp gidiyorlar! Türkiye'ye resmen talih kuşu kondu

Parti terör yuvasına dönüyor! CHP'ye DHKP-C bombacısı aday

Türkiye'den flaş İran açıklaması! Büyük rezalet son anda önlendi
Gündem Tanju Özcan'dan CHP'li Engin Özkoç hakkında çarpıcı iddia
Gündem

Tanju Özcan'dan CHP'li Engin Özkoç hakkında çarpıcı iddia

Yeniakit Publisher
2023-09-03 23:54:00 - 2023-09-03 23:55:16

Eski CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV 100'de katıldığı programda Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı bir iddiada ortaya attı.

Özcan, "Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." diye konuştu.

Özcan şu ifadeleri kullandı;

Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi, ‘Bunun sosyal amacı var mı?’ dedim. Sonra Genel Başkan’ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü’yle görüştüm ‘Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan’a sorar mısınız?’ dedim. Sayın Genel Başkan ‘Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok’ dedi.

Tanju Özcan'dan CHP ve adaylık açıklaması
Tanju Özcan'dan CHP ve adaylık açıklaması

Gündem

Tanju Özcan'dan CHP ve adaylık açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü
Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü

Siyaset

Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü

CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini var
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini var

Gündem

CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini var

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Psikolojik durumundan...'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Psikolojik durumundan...'

Siyaset

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Psikolojik durumundan...'

Tanju Özcan o partiye mi geçiyor? 'Genel başkanla çok yakın ilişkimiz var'
Tanju Özcan o partiye mi geçiyor? 'Genel başkanla çok yakın ilişkimiz var'

Siyaset

Tanju Özcan o partiye mi geçiyor? 'Genel başkanla çok yakın ilişkimiz var'

Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası" target="_blank">
Kulisler bununla çalkalandı! Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası
Kulisler bununla çalkalandı! Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası

Siyaset

Kulisler bununla çalkalandı! Meral Akşener’den Tanju Özcan bombası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

rantci, peskesci, yolsuzluk yapan ahlaksiz hirsiz haramilerin partisi olmaz...hepsi serefsizdir kusturmali devlet

.......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23