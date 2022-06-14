Tanju Özcan hangi partiye geçecek? Bolu belediye başkanı Tanju Özcan hangi partiye katılacak?

Mülteci düşmanlığında sınır tanımayan faşist kafaya sahip olmakla eleştirilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı açıklamalarıyla da gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

Bolu belediye başkanı Tanju Özcan hangi partiye katılacak?

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Mülteci düşmanı Tanju Özcan o zamanda yaptığı açıklamada CHP tarafından ihraç edilmesi durumunda hangi partiye katılacak? sorusuna şu şekilde cevap vermişti: "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilirsem herhangi bir siyasi partiye katılmam. İnandığım çizgide bağımsız olarak yolumda yürümeye devam ederim"